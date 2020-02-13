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Дэвид Немировски: «Неудачный отскок, и мы уступили»

13 февраля 2020, 23:16
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

— Хоккей получился очень интересным, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — Была ровная игра, но нам не повезло в эпизоде с третьей шайбой: неудачный отскок, и мы уступили. Тяжело быть довольным после того, как проиграли. Однако я очень горжусь тем, как ребята сегодня работали с полной самоотдачей в каждом моменте. Они сделали все возможное, и я не могу спрашивать с них больше. Очень жалко и очень обидно уступили сегодня...

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16058-torpedo-nizhegorodskaja-obl-ska-sankt-peterburg.html

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