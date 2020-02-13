Дэвид Немировски: «Неудачный отскок, и мы уступили»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

— Хоккей получился очень интересным, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — Была ровная игра, но нам не повезло в эпизоде с третьей шайбой: неудачный отскок, и мы уступили. Тяжело быть довольным после того, как проиграли. Однако я очень горжусь тем, как ребята сегодня работали с полной самоотдачей в каждом моменте. Они сделали все возможное, и я не могу спрашивать с них больше. Очень жалко и очень обидно уступили сегодня...