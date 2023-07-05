Дер-Аргучинцев подписал контракт с «Трактором» на два сезона
Нападающий Семен Дер-Аргучинцев подписал контракт с «Трактором».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона.
«СЭ» ранее сообщал, что «Торпедо» обменяло права на Дер-Аргучинцева в «Трактор». Взамен нижегородский клуб получит права на нападающего Павла Дорофеева и защитника Никиту Охотюка.
В сезоне-2022/23 Дер-Аргучинцев выступал за фарм-клуб «Торонто» и дебютировал в НХЛ. Также 22-летний нападающий набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» и 3 (2+1) очка в 5 играх плей-офф.
Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/13263
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