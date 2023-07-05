Николишин отреагировал на слух об интересе «Авангарда» к его сыну Ивану

Отец форварда «Амура» Ивана Николишина Андрей Николишин прокомментировал появившийся слух о том, что его сыном интересуется «Авангард».

«Ничего конкретного про этот слух я сказать не смогу, просто не знаю. Лучше, наверное, поинтересоваться у тех, кто его дал. Да и какие-то вопросы про карьеру Ивана лучше обсуждать не со мной, а с его агентом», — сказал Николишин Betonmobile.

В прошедшем сезоне хоккеист стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 42 (17+25) очков в 67 матчах.