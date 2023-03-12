Деннис Ян: «Сегодня был взрыв эмоций, но это только начало»
Нападающий нижегородского «Торпедо» Деннис Ян высказался о выходе своей команды во второй раунд плей-офф КХЛ.
— Очень эмоционально, конечно, большая победа для нас, прошли в следующий раунд. Большое достижение, впереди очень длинная дорога, на этом не заканчиваем. Сегодня порадуемся и будем готовиться к следующей серии.
— Расскажите про свой победный гол.
— Ребята все сделали, мне чисто повезло, отскочила в пустые ворота. Влад и Максим Летунов хорошо сыграли на пятачке. Мне повезло, команда выиграла.
— У вас 4 гола за 2 матча, два из них победные. В чем секрет, может вы что-то ели?
— Да нет, все также. Ничего не изменилось. Все делаю также, кушаю также, готовимся также. Это командная победа, все ребята молодцы.
— Что вы почувствовали, когда увидели, что все-таки шайба в воротах?
— Это большие эмоции, когда ты забиваешь такой гол в овертайме, когда все ребята так радуются и понимают, что мы прошли в следующий раунд. Невероятные эмоции.
— Была разница в эмоциях между сегодняшним голом в овертайме и прошлым?
— Я думаю, они очень похожие. Но сегодня было больше эмоций.
— Понятно, что соперников не выбирают. Но кого бы хотели видеть во втором раунде?
— Мы об этом не думаем, мы сейчас готовимся к следующему раунду, какая команда будет, с такой и сыграем.
— Игрок «Ак Барса» Кирилл Петров говорил о том, что с такой игрой команда вряд ли пройдет далеко в плей-офф. Что сейчас можно ответить на это?
— Ничего мы не ответим, продолжаем делать свою работу. Не словами, а хоккеем будем показывать наши результаты и стараться проходить дальше.
— Ваши болельщики в этом сезоне невероятные.
— Я думаю, весь наш результат — это огромная часть поддержки болельщиков в этом сезоне. Играть в Нижнем Новгороде, дома, это одно из самых эмоциональных мест, невероятная поддержка. Играя здесь, чувствовали, будто играем дома какими-то моментами, когда они заряжали нас.
— Насколько возвращение Кручинина придал уверенности команде сегодня?
— Большую уверенность. Леха опытный игрок, который может подсказать и дать команде глотка воздуха, когда это нужно. В этом матче он был очень полезен.
— Что было в раздевалке после игры?
— Сегодня был взрыв эмоций в раздевалке. Все в шоке, что мы взяли этот матч и раунд. Но это только начало.
В первом раунде команда выиграла серию с московским «Динамо» со счетом 4-2.
Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ