Денис Зернов – о допинг-офицерах: "Мы все психовали. Идет финал, а нам срывают подготовку к матчу"

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов после допингового скандала во время финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4 в серии) в сезоне-2018/19 понял, что нельзя спорить с допинг-офицерами.

– Во время серии с ЦСКА ко мне подошли допинг-офицеры. У нас должна быть тренировка. На лед я не пошел, мы решили с Сергеем Шумаковым просто побегать. В принципе, в решающих матчах часто с Сергеем бегали вокруг стадиона, а не тренировались. Но тут допинг-офицеры уперлись. Нет, никакого бега, вы не должны после назначения пропадать с наших глаз, а с вами никто бегать не будет. Но я пошел на велосипед.

Далее иду сдавать тест. Не проходит. Оказалось, что перед ним нельзя пить воду, иначе все анализы размываются. Сдаю второй тест после обеда. Опять не получилось. Понятно, что я злюсь, Боб Хартли нервничает и ругается, доктор переживает. Наконец, анализ сдаю и все в порядке. И после этого начался скандал. Я так понял, что гнев допинг-офицеров вызвала наша реакция. Но мы все реально психовали, ведь идет финал, а нам срывают подготовку к матчу. Но впредь я буду умней. Все вынесут из этой истории урок.

– Какой?

– Нельзя спорить. Сказали – сдаешь тест, то надо слушаться и делать. Не надо себе нервы портить, ругаться. Самое смешное, что после той истории ко мне снова подошли еще через день.

– Хоть раз переживали, что анализы будут положительные?

– Ни на секунду не сомневался, что все будет в порядке. Но там вообще речь не допинге шла, а о ситуации. Не знаю, почему начался такой скандал. Хартли говорил, что это все специально, дабы выбить нас из колеи. Будем впредь умней. (Алексей Шевченко)

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