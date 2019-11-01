Денис Мосалев: «Мы стали более раскрепощенно играть»

Форвард «Сочи» Денис Мосалев рассказал о первых днях работы с новым главным тренером Александром Андриевским.

— Сразу заметны более интенсивные тренировки, — приводит слова Мосалева официальный сайт «Сочи». — Они короче, но интенсивнее. Понятно, что тренер пока присматривается. Он предложил свою тактику, но особых изменений не было. Пришлось немного перестроиться в игре с «Салаватом Юлаевым», что и принесло результат.

— Следующий соперник — рижское «Динамо». Как тебе латвийский клуб в нынешнем сезоне?

— Прежде всего, эта команда системная. Они быстро убегают в контратаку, на что нужно обратить внимание. Нельзя терять шайбу в средней зоне. В любом случае, все в наших силах. Обыграть можно любую команду.

— Напряжение в команде спало после двух побед подряд?

— Да, это немного разгрузило нас в психологическом плане, упал груз с плеч. Мы стали более раскрепощенно играть, какие-то моменты стали лучше получаться. Дай бог, чтобы так пошло дальше.

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