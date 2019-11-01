Денис Мосалев: «Мы стали более раскрепощенно играть»
Форвард «Сочи» Денис Мосалев рассказал о первых днях работы с новым главным тренером Александром Андриевским.
— Сразу заметны более интенсивные тренировки, — приводит слова Мосалева официальный сайт «Сочи». — Они короче, но интенсивнее. Понятно, что тренер пока присматривается. Он предложил свою тактику, но особых изменений не было. Пришлось немного перестроиться в игре с «Салаватом Юлаевым», что и принесло результат.
— Следующий соперник — рижское «Динамо». Как тебе латвийский клуб в нынешнем сезоне?
— Прежде всего, эта команда системная. Они быстро убегают в контратаку, на что нужно обратить внимание. Нельзя терять шайбу в средней зоне. В любом случае, все в наших силах. Обыграть можно любую команду.
— Напряжение в команде спало после двух побед подряд?
— Да, это немного разгрузило нас в психологическом плане, упал груз с плеч. Мы стали более раскрепощенно играть, какие-то моменты стали лучше получаться. Дай бог, чтобы так пошло дальше.
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Denis-Mosalev-Rizhskoe-Dinamo-sistemnaja-komanda-9248