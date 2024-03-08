Фетисов: «Всегда немного переживаю за Ларионова»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

«Всегда немного за него переживаю. Написал ему сообщение и пожелал удачи в матчах на вылет. Он ответил: «Спасибо, готовимся». Насколько я понимаю, Игорь сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород. Встать на тренерскую скамью — поступок, изначально сопряженный с большими рисками. В прошлом сезоне он провел полный тренировочный цикл, проделал работу системного характера и привил нижегородцам красивый комбинационный хоккей. Что надломилось в команде, знать, увы, не могу.

Он ответственный, чутко понимающий, как устроен микроклимат в коллективе. У него огромный игровой опыт выступлений за великие клубы, и, надеюсь, он найдет верное решение, чтобы выправить положение. Сейчас команда достойно бодается со СКА, который последние две трети первенства буквально выносил всех подряд. На то он и плей-офф — появилась возможность начать все с чистого листа и мотивировать подопечных на удачное выступление против гранда», — цитирует RT Фетисова.

В четверг питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.