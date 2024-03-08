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Сегодня, 07:09

Фетисов: «Всегда немного переживаю за Ларионова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

«Всегда немного за него переживаю. Написал ему сообщение и пожелал удачи в матчах на вылет. Он ответил: «Спасибо, готовимся». Насколько я понимаю, Игорь сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород. Встать на тренерскую скамью — поступок, изначально сопряженный с большими рисками. В прошлом сезоне он провел полный тренировочный цикл, проделал работу системного характера и привил нижегородцам красивый комбинационный хоккей. Что надломилось в команде, знать, увы, не могу.

Он ответственный, чутко понимающий, как устроен микроклимат в коллективе. У него огромный игровой опыт выступлений за великие клубы, и, надеюсь, он найдет верное решение, чтобы выправить положение. Сейчас команда достойно бодается со СКА, который последние две трети первенства буквально выносил всех подряд. На то он и плей-офф — появилась возможность начать все с чистого листа и мотивировать подопечных на удачное выступление против гранда», — цитирует RT Фетисова.

В четверг питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1282855-fetisov-larionov-torpedo-hokkei
Хоккей
НХЛ
Вячеслав Фетисов
Игорь Ларионов (хоккей)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
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2. Металлург Мг - Амур
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3. Амур - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Амур
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6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
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1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
3 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
3 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
3 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
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3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
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Сал. Юлаев – Трактор
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Динамо Мн – Динамо М
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Локомотив – ЦСКА
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Ак Барс – Автомобилист
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