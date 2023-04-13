Дементьев считает, что новый учет бонусов не создаст проблем хоккеистам КХЛ
Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что новый учет бонусов не создаст проблем хоккеистам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Безусловно, система бонусов должна присутствовать, это нужная и стимулирующая вещь. И это прежде всего рычаг для руководителей клубов. Например, в ЦСКА хоккеисты получают бонусы, только когда выигрывают Кубок Гагарина. Ничего плохого в потолке не вижу. Как это скажется на приезде легионеров, не знаю. Но скажу следующее: я очень осторожно отношусь к их игре в КХЛ. Это тот контингент хоккейного мира, на который я бы обращал внимание в последний момент. Мне крайне неприятно видеть и слышать рассказы иностранных хоккеистов, которые, поиграв в КХЛ и заработав большие деньги, уезжают и потом поливают нашу страну грязью. У них нет ни стыда, ни совести. Вместо благодарности мы получаем в свой адрес такие интервью», — приводит слова Дементьева RT.
Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.
Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в рамере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
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