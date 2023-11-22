Дементьев считает, что «Авангард» претендует на чемпионство в КХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил перспективы «Авангарда» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.

«Самое главное для «Авангарда» — попадание в первую четверку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы все было слаженно. Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в КХЛ не ставит себе мимолетных целей. Все работают скрупулезно и сосредоточенно», — цитирует Дементьева RT.

«Авангард» с 47 очками в 33 играх ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ занимает 2-е место на «Востоке».