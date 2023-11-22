Дементьев считает, что «Авангард» претендует на чемпионство в КХЛ
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил перспективы «Авангарда» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.
«Самое главное для «Авангарда» — попадание в первую четверку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы все было слаженно. Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в КХЛ не ставит себе мимолетных целей. Все работают скрупулезно и сосредоточенно», — цитирует Дементьева RT.
«Авангард» с 47 очками в 33 играх ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ занимает 2-е место на «Востоке».
Источник: RT
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|19
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|34
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|9
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|14
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|10
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|33
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|34
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|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
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Автомобилист – Динамо Мн
|1 : 4
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Северсталь – ЦСКА
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