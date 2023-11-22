Гол и передача Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью»
ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу армейцам принесли голы Андрея Светлакова, Даррена Дица и Фредрика Классона. Последний также отличился голевой передачей.
Шайбы хозяев на счету Тимофея Давыдова и Данила Аймурзина.
ЦСКА (38 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (33) идет восьмой на «Западе».
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Северсталь» отправится на выезд к «Амуру». Обе игры пройдут 24 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Светлаков — 2 (Классон, Ибрагимов), 11:21 — 0:1. Дитц — 6, 12:04 — 0:2. Классон — 1 (Ибрагимов, Светлаков), 13:06 — 0:3. Давыдов — 1 (Аймурзин, Пилипенко), 32:01 — 1:3. Аймурзин — 9 (бол., Муханов, Ярош), 55:21 — 2:3.
Вратари: Шугаев (Шостак, 12:04, 58:59 — 59:18, 59:23) — Шарыченков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (3+14+7) — 24 (8+10+6).
Судьи: Гашилов, Сергеев.
22 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4506 зрителей.
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