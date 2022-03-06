Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:38

Дедунов: «На четвертый матч «Ак Барс» выйдет как раненый зверь»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился впечатлениями после третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:0).

«Все понимали, что будет тяжелый матч, «Ак Барс» выйдет биться. Так оно и случилось — много прессинговали, навязывали борьбу. Наша задача была выстоять этот шквал атак, пойти вперед. Думаю, нам это удалось, идем дальше.

На четвертый матч «Ак Барс» выйдет как раненый зверь, это может быть еще опаснее. С нашей стороны не может быть никакой недооценки, мы сыграли против них много матчей. Наша задача — выходить, играть в свой хоккей, чтобы они плясали под нашу игру. Неожиданно, что выиграли три подряд, но как есть — так есть, ведем 3:0. Готовились к любому развитию событий, неважно, выиграем, проиграем.

Сейчас наша задача — сфокусироваться на четвертой игре, приложить все силы. В первых матчах серии в Казани мы начинали более активно, чем сегодня, старались прессинговать. В третьей игре «Ак Барс» с первых минут нам навязывал активный хоккей, приходилось отбиваться, где-то пробрасываться. Выстояли, это главное», — цитирует Дедунова сайт КХЛ.

Следующая игра 1/8 финала плей-офф КХЛ пройдет в Балашихе 8 марта.

Павел Дедунов
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Эмиль Галимов назвал переломный момент третьего матча серии плей-офф против минского «Динамо»
Хартли прокомментировал отъезд Каски и Покки из «Авангарда»
Вудкрофт — о третьем поражении от СКА: «Очень разочарованы результатом»
Илья Сафонов: «Где-то нужна удача, хороший хлесткий бросочек мимо Грубеца»
Роман Ротенберг прокомментировал третью победу СКА подряд в серии с минским «Динамо»
Нападающий «Ак Барса» оценил шансы команды спасти серию плей-офф КХЛ с «Авангардом». Казанцы уступают 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмиль Галимов назвал переломный момент третьего матча серии плей-офф против минского «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости