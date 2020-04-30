Давыдов считает, что Лехтеря и Зубарев могут усилить «Спартак»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что Йори Лехтеря? и Андрей Зубарев, покинувшие СКА, могут усилить «Спартак»?, если переход состоится.

— Лехтеря хорошо начал сезон в СКА, но ближе к концу стал не очень заметен, а Зубарев уже давно не проходил в состав, — цитируют «Известия» Давыдова. — Но оба — очень квалифицированные хоккеисты. И если информация про их переход в «Спартак» достоверна, то они, при должном игровом времени, со своим опытом, серьезно усилят красно-белых и будут хорошей поддержкой для Знарка.