Данск о переходе в «Спартак»: «Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи»
Новичок «Спартака» Оскар Данск поделился эмоциями после перехода в московский клуб.
«Хочу поприветствовать всех болельщиков «Спартака»! Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи. Слышал много хорошего про клуб и его болельщиков. С нетерпением жду момента, когда выйду на лед и встречу партнеров по команде. Уверен, что у нас впереди очень интересный сезон!» — приводит слова Данска сайт московской команды.
«Спартак» подписал с 27-летним голкипером контракт сроком на два года.
Данск — серебряный призер и лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2014 года. Голкипер был выбран на драфте НХЛ-2012 клубом «Коламбус Блю Джекетс» под общим 31-м номером, а за «Вегас» выступал с 2017 года. Всего на его счету шесть матчей в чемпионате НХЛ, в которых он одержал четыре победы.
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