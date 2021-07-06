Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Данск о переходе в «Спартак»: «Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи»

09:08
Теги:

Новичок «Спартака» Оскар Данск поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Хочу поприветствовать всех болельщиков «Спартака»! Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи. Слышал много хорошего про клуб и его болельщиков. С нетерпением жду момента, когда выйду на лед и встречу партнеров по команде. Уверен, что у нас впереди очень интересный сезон!» — приводит слова Данска сайт московской команды.

«Спартак» подписал с 27-летним голкипером контракт сроком на два года.

Данск — серебряный призер и лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2014 года. Голкипер был выбран на драфте НХЛ-2012 клубом «Коламбус Блю Джекетс» под общим 31-м номером, а за «Вегас» выступал с 2017 года. Всего на его счету шесть матчей в чемпионате НХЛ, в которых он одержал четыре победы.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/rad-stat-chastyu-spartaka-/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Сборная Бразилии победила Перу и вышла в финал Кубка Америки
Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд