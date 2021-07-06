Данск о переходе в «Спартак»: «Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи»

Новичок «Спартака» Оскар Данск поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

«Хочу поприветствовать всех болельщиков «Спартака»! Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи. Слышал много хорошего про клуб и его болельщиков. С нетерпением жду момента, когда выйду на лед и встречу партнеров по команде. Уверен, что у нас впереди очень интересный сезон!» — приводит слова Данска сайт московской команды.

Наш новичок @OscarDansk записал небольшое приветствие для всех болельщиков!?? pic.twitter.com/5d6nEJYTy6 — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 6, 2021

«Спартак» подписал с 27-летним голкипером контракт сроком на два года.

Данск — серебряный призер и лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2014 года. Голкипер был выбран на драфте НХЛ-2012 клубом «Коламбус Блю Джекетс» под общим 31-м номером, а за «Вегас» выступал с 2017 года. Всего на его счету шесть матчей в чемпионате НХЛ, в которых он одержал четыре победы.