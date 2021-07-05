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«Сочи» и СКА совершили обмен хоккеистами

19:00
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«Сочи» и СКА совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба южан.

«В результате обмена в Санкт-Петербург отправляются защитник Георгий Солянников и нападающий Владислав Курбатов, «Сочи» получил права на 20-летнего форварда Тимура Ибрагимова и денежную компенсацию.

Георгий Солянников в минувшем сезоне набрал 1 (1+0) очко в 23 играх, Владислав Курбатов сыграл за наш клуб 24 матча и отметился 2 (1+1) результативными баллами.

Тимур Ибрагимов родился 12 октября 2000 года в Санкт-Петербурге. До прошлого сезона он выступал в родном городе за «Серебряных Львов», «СКА-1946» и «СКА-Неву», а затем подписал соглашение с финским ТПС, за который провел 57 матчей и набрал 14 (8+6) очков. Также в прошлом сезоне в активе нападающего 4 игры за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.

Благодарим Георгия и Владислава за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

По итогам прошлого сезона «Сочи» не вышел в плей-офф КХЛ. СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (счет в серии — 2-4).

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10633

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