«Сочи» и СКА совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба южан.

«В результате обмена в Санкт-Петербург отправляются защитник Георгий Солянников и нападающий Владислав Курбатов, «Сочи» получил права на 20-летнего форварда Тимура Ибрагимова и денежную компенсацию.

Георгий Солянников в минувшем сезоне набрал 1 (1+0) очко в 23 играх, Владислав Курбатов сыграл за наш клуб 24 матча и отметился 2 (1+1) результативными баллами.

Тимур Ибрагимов родился 12 октября 2000 года в Санкт-Петербурге. До прошлого сезона он выступал в родном городе за «Серебряных Львов», «СКА-1946» и «СКА-Неву», а затем подписал соглашение с финским ТПС, за который провел 57 матчей и набрал 14 (8+6) очков. Также в прошлом сезоне в активе нападающего 4 игры за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.

Благодарим Георгия и Владислава за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

По итогам прошлого сезона «Сочи» не вышел в плей-офф КХЛ. СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (счет в серии — 2-4).