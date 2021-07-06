Спортивный директор «Спартака» дал характеристику новому вратарю команды

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев охарактеризовал голкипера Оскара Данска, который стал последним новичком команды.

«Данск — большой вратарь с серьезным опытом игры в Северной Америке. Он умеет использовать свои габариты, но также играет в рациональной, скорее европейской манере. При этом Оскар быстр и атлетичен в воротах, а также уверенно играет с шайбой на выходах.

По отзывам игроков и тренеров, которые работали с ним, это отличный партнер по команде и очень трудолюбивый хоккеист.

Мы надеемся, что приобрели надежного первого номера на следующие несколько сезонов», — цитирует Беляева сайт «Спартака».

«Спартак» подписал с 27-летним голкипером контракт сроком на два года.

Данск — серебряный призер и лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2014 года. Голкипер был выбран на драфте НХЛ-2012 клубом «Коламбус Блю Джекетс» под общим 31-м номером, а за «Вегас» выступал с 2017 года. Всего на его счету шесть матчей в чемпионате НХЛ, в которых он одержал четыре победы.