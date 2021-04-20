Данис Зарипов: «Я еще не наигрался и хочу продолжить карьеру»

Нападающий «Ак Барса», трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, что надеется на предложение «Ак Барса», но может рассмотреть переход в другой клуб.

— После того, как «Ак Барс» проиграл «Авангарду», не возникло мысли о завершении карьеры?

— Для меня это одно из самых болезненных поражений за все время, что я играю в хоккей. Уступить в овертайме седьмого матча на глазах своих болельщиков — большой удар. Скажу честно, я до сих пор не отошел от неудачи и в душе сильно переживаю. Но мыслей об окончании карьеры у меня нет. Сил и мотивации хватит, чтобы провести как минимум один сезон. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина еще раз.

— Ваши ближайшие планы?

— Отдохну как следует, надо набраться новых эмоций и начну готовиться к новому сезону.

— Ждете предложения от «Ак Барса»?

— Да. Считаю, что способен еще принести пользу команде.

— В Челябинск не думали вернуться?

— Если поступит предложение от «Трактора», то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете «Ак Барс».

— В Челябинске идут разговоры о будущем «Челмета», в котором вы дебютировали во взрослом хоккее.

— Тогда команда называлась «Мечел» и играла в Суперлиге. Насчет «Челмета» ходит много слухов, но я знаю, как обстоит ситуация на самом деле. Его хотят вернуть в Металлургический район, трансформировав в команду МХЛ, и тем самым возродить наш «Мечел». Также планируют создать еще две команды в юниорской лиге, чтобы сохранить как можно больше игроков в Челябинске на момент перехода с юношеского уровня во взрослый. Мне будет очень приятно, если там все изменится в лучшую сторону, и клуб со временем начнет выпускать новых Зариповых, Медведевых, Бурдасовых, а жители Металлургического района вспомнят, что такое большой хоккей.

(Михаил Зислис)