Капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов поделился впечатлениями после мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020.

— Как вам атмосфера на МВЗ?

— Атмосфера отличная, как обычно в такие дни праздника хоккея. В этом дворце сегодня собрались все звезды. Все очень рады видеть друг друга.

— Как в голову пришла идея костюма «Капитан-Татарстан»?

— Это не только моя идея. Мне подсказали ребята из «Ак Барса». Я с удовольствие и поддержал эту тему. Каждый год кто-то что-то придумывает. В этом году и для меня роль нашлась.

— Говорят, в НХЛ дают миллион долларов команде-победителю.

— Не слышал такого (улыбается).

— Стоит ли ввести денежный приз в КХЛ?

— Почему нет? Думаю, что игроки будут этому только рады.

— Говорили, что вас сегодня будут кормить эчпочмаками.

— Нет. У меня только был щит в виде эчпочмака. Сейчас их должны раздать в раздевалке. Пойду, посмотрю.

— Все сегодня выкладывают видео, где перед вами танцуют балет. Понравилось?

— Да. Игорь хорошо исполняет (смеется).

— Настоящий балет в Москве уже успели посетить?

— Нет пока. Времени еще не было. (Алена Гребенькова)