Данис Зарипов: «Если бы за участие в Матче звезд давали миллион долларов — игроки были бы только рады»
Капитан дивизиона Харламова Данис Зарипов поделился впечатлениями после мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020.
— Как вам атмосфера на МВЗ?
— Атмосфера отличная, как обычно в такие дни праздника хоккея. В этом дворце сегодня собрались все звезды. Все очень рады видеть друг друга.
— Как в голову пришла идея костюма «Капитан-Татарстан»?
— Это не только моя идея. Мне подсказали ребята из «Ак Барса». Я с удовольствие и поддержал эту тему. Каждый год кто-то что-то придумывает. В этом году и для меня роль нашлась.
— Говорят, в НХЛ дают миллион долларов команде-победителю.
— Не слышал такого (улыбается).
— Стоит ли ввести денежный приз в КХЛ?
— Почему нет? Думаю, что игроки будут этому только рады.
— Говорили, что вас сегодня будут кормить эчпочмаками.
— Нет. У меня только был щит в виде эчпочмака. Сейчас их должны раздать в раздевалке. Пойду, посмотрю.
— Все сегодня выкладывают видео, где перед вами танцуют балет. Понравилось?
— Да. Игорь хорошо исполняет (смеется).
— Настоящий балет в Москве уже успели посетить?
— Нет пока. Времени еще не было. (Алена Гребенькова)