Зарипов анонсировал прощальный матч Сергея Мозякина в Магнитогорске в следующем году
Экс-нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов ответил на вопрос, какая тройка в его карьере имеет большее значение — с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым, или с Яном Коваржем и Сергеем Мозякиным
«Не люблю сравнивать тройки игроков. Мне комфортно чувствовать себя было и с Сергеем Зиновьевым, и с Лешей Морозовым, и с Мозякиным, и с Коваржем. Они все большие мастера, и я благодарен своей судьбе, что мне удалось поиграть с ними в одной тройке.
Конечно, для меня важен и этап карьеры в «Металлурге», и я уверен, что такой матч будет в Магнитогорске на следующий год. Но уже под именем Сергея Мозякина. В этом году хотели его провести, но не удалось, поэтому перенесли.
Всех денег не заработаешь, моей мечтой было сидеть на этой пресс-конференции и сказать несколько слов благодарности всем. Увидеть, как мой свитер поднимается под своды арены — это детская мечта любого молодого хоккеиста», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры.
С Мозякиным и Коваржем Зарипов играл в «Металлурге», а с Морозовым и Зиновьевым — в «Ак Барсе».
Прощальная игра 42-летнего Зарипова пройдет в среду, 9 августа.
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