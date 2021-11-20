Борис Миронов: «После пропущенных голов не делали ничего лишнего»
23:22
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:2).
«Сегодня мы играли с хорошим соперником. «Йокерит» — системная команда. Пропустили два ненужных гола в начале матча, но ребята понимали, что надо играть в свою игру. После пропущенных голов не делали ничего лишнего, и доказали, что можно выигрывать и такие матчи. Команду и болельщиков поздравляю с победой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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