Дацюк, Ковальчук, Ничушкин, Телегин, Мозякин, Соботка – в числе первых игроков на Матч звезд КХЛ

Сегодня на сайте "Недели звезд хоккея-2017" завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 16 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ, информирует официальный сайт лиги. По итогам голосования, которое стартовало 25 ноября и продолжалось в течение 10 дней, любители хоккея определили по четыре игрока (по одному защитнику и три нападающих) от каждого дивизиона.

Дивизион Боброва

Защитник: Мэттью Гилрой ("Спартак") – 1350 голосов

Нападающие: Павел Дацюк (СКА) – 3810, Илья Ковальчук (СКА) – 3454, Мэтт Эллисон ("Динамо" Мн) – 2431

Дивизион Тарасова

Защитник: Мэт Робинсон ("Динамо" М) – 1068

Нападающие: Валерий Ничушкин (ЦСКА) – 1869, Брэндон Козун ("Локомотив") – 1681, Иван Телегин (ЦСКА) – 1271

Дивизион Харламова

Защитник: Крис Ли ("Металлург" Мг) – 2311

Нападающие: Сергей Мозякин ("Металлург" Мг) – 5881, Владимир Ткачев ("Ак Барс") – 2267, Анатолий Голышев ("Автомобилист") – 1467

Дивизион Чернышева

Защитник: Евгений Медведев ("Авангард") – 2017

Нападающие: Линус Умарк ("Салават Юлаев") – 3165, Максим Шалунов ("Сибирь") – 2278, Владимир Соботка ("Авангард") – 2223

Напомним, что по правилам голосования болельщики могли выбрать не более двух игроков от одного клуба. В случае, когда по общей сумме голосов было отобрано три и более игрока от одного клуба, в стартовый состав от него попадало два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.

Следующим этапом формирования составов звездных сборных станет голосование представителей средств массовой информации, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.