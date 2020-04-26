Цулыгин заявил, что не ведет переговоры с другими клубами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин, контракт которого с хоккейным клубом истекает в конце апреля, заявил, что ведет переговоры только с уфимской командой.

— До 30 апреля есть время, к этому времени я и определюсь с новым соглашением. Я пока рассматриваю только предложение «Салавата Юлаева, — приводит слова Цулыгина ТАСС.

Специалист возглавляет «Салават Юлаев» с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.