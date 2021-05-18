ЦСКА заключил двусторонний контракт с нападающим Косоренковым

ЦСКА заключил двусторонний контракт с нападающим Иваном Косоренковым. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт КХЛ.

Косоренков пробовал свои силы в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ и даже закрепиться в АХЛ. В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «СКА-Неву» и в 35 матчах набрал 7 (2+5) очков.