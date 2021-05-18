Президент ЦСКА прокомментировал расторжение контракта с Телегиным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал расторжение контракта с форвардом Иваном Телегиным.

«По Ивану Телегину хорошо сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Ему действительно нужно перезагрузить свою карьеру, у него все время происходят изменения в семейной жизни. С теми обязанностями, которые у него были в ЦСКА, он справлялся практически в полном объеме. Но его заработная плата в условиях жесткого потолка зарплат не совсем соответствовала уровню нападающего в таком клубе. Мы с Ваней пожали друг другу руки и попрощались. Мы очень благодарны ему за то, что он честно отработал свой контракт. Ему нужно заново перезагрузить свою карьеру», — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА.

В прошедшем сезоне Телегин в составе ЦСКА провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+9». Форвард подписал двухлетний контракт с «Авангардом».