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Президент ЦСКА прокомментировал расторжение контракта с Телегиным

17:10
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал расторжение контракта с форвардом Иваном Телегиным.

«По Ивану Телегину хорошо сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Ему действительно нужно перезагрузить свою карьеру, у него все время происходят изменения в семейной жизни. С теми обязанностями, которые у него были в ЦСКА, он справлялся практически в полном объеме. Но его заработная плата в условиях жесткого потолка зарплат не совсем соответствовала уровню нападающего в таком клубе. Мы с Ваней пожали друг другу руки и попрощались. Мы очень благодарны ему за то, что он честно отработал свой контракт. Ему нужно заново перезагрузить свою карьеру», — цитирует Есмантовича официальный сайт ЦСКА.

В прошедшем сезоне Телегин в составе ЦСКА провел 57 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+9». Форвард подписал двухлетний контракт с «Авангардом».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/igor_esmantovich_poka_ya_sdelal_vybor_v_polzu_rossiyskogo_vratarya_/

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