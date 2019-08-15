ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Серветта» в товарищеском матче
ЦСКА одержал победу над «Серветтом» (9:3) в товарищеском матче. Встреча проходила в Ле Шени (Швейцария). В составе армейцев отличились: Максим Мамин, Иржи Секач (дважды), Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Павел Карнаухов и Михаил Григоренко.
Хоккей
Товарищеский матч
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ЦСКА (Москва) — «Серветт» (Женева) — 9:3 (1:1, 2:1, 6:1)
Голы: Карнаухов — 1 (Чмыхов), 2:42 — 1:0. Бертон — 1 (бол., Уинглс), 8:41 — 1:1. Секач — 2 (бол., Вей, Нестеров), 21:35 — 2:1. Мамин — 3 (Марченко, Киселевич), 30:53 — 3:1. Уинглс — 1 (бол., Миранда), 39:46 — 3:2. Капризов — 1 (Шалунов, Окулов), 43:26 — 4:2. Нестеров — 1 (бол., Вей, Григоренко), 45:36 — 5:2. Шалунов — 1 (Окулов, Капризов), 48:25 — 6:2. Слепышев — 3 (Светлаков), 53:08 — 7:2. Григоренко — 1 (Вей, Чмыхов), 55:23 — 8:2. Каст — 1 (Теммернес, Уинглс), 57:39 — 8:3. Секач — 3 (Григоренко, Вей), 58:37 — 9:3.
Вратари: Сорокин (Киселев, 51:41) — Майер.
Судьи: Дипьетро, Черриг.
15 августа. Ле Шени. Centre Sportif de la Vallee de Joux.