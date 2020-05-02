ЦСКА вернул права на Коростелева и Воробьева

ЦСКА вернул права на защитники Кирилла Воробьева и нападающего Никиту Коростелева. Бывшие клубы игроков получили денежные компенсации, сообщает официальный сайт КХЛ.

25-летний Воробьев выступал за «Сочи». В 36 матчах регулярного чемпионата на его счету 3 результативные передачи. В плей-офф он провел 6 встреч.

23-летний Коростелев в прошлом сезоне вернулся в КХЛ из Северной Америки и дебютировал в лиге в составе «Адмирала». В 22 встречах на его счету 7 (4+3) баллов за результативность.