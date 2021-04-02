Сегодня, 2 апреля, состоится первый матч третьего раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором ЦСКА на своем льду примет СКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

На пути к финалу конференции москвичи прошли «Спартак» (4-0 в серии) и «Локомотив» (4-3). Клуб из Санкт-Петербурга переиграл минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — СКА