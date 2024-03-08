Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов о поражении от «Трактора»: «Следующий матч будет другим»

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал третье поражение команды от «Трактора» (1:2) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Уфимцы уступают челябинцам в серии со счетом 2-3.

— Тяжелый матч, обидно, что проиграли, — сказал Дроздов. — Не скажу, что проиграли концовку. Пропустили контратаку, свои моменты не забили.

— Соперник регулярно открывает счет. Почему вашей команде это не удается?

— Не знаю.

— По динамике в целом матч отличался от остальных в серии. Хотели сыграть более осторожно?

— Готовились как всегда. Получился сегодня такой матч, следующий будет другой.

— Теперь у вас нет права на ошибку. Как будете играть в Челябинске?

— Будем играть в свой хоккей и стараться победить.

Следующий матч в серии состоится 10 марта в Челябинске. Начало — в 14.30 (мск).