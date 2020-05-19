ЦСКА продлил контракт со Светлаковым

ЦСКА продлил контракт с нападающим Андреем Светлаковым, сообщает пресс-служба КХЛ. Новое соглашение с 24-летним российским хоккеистом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2019/20 Светлаков провел 44 матча за ЦСКА и набрал 17 (5+12) очков. Форвард выступал за московских армейцев с 2015 года.