ЦСКА подписал контракт с вратарем Киселевым

ЦСКА подписал двусторонний контракт с вратарем Евгением Киселевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

С сезона-2017/18 Киселев выступал в ВХЛ за красноярский «Сокол». В минувшем сезоне он сыграл 24 матча, отражая в среднем 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Киселев также провел три игры в КХЛ за «Амур», с которым сотрудничает «Сокол».