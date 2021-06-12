Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

ЦСКА подписал контракт с вратарем Киселевым

17:54
Теги:

ЦСКА подписал двусторонний контракт с вратарем Евгением Киселевым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

С сезона-2017/18 Киселев выступал в ВХЛ за красноярский «Сокол». В минувшем сезоне он сыграл 24 матча, отражая в среднем 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Киселев также провел три игры в КХЛ за «Амур», с которым сотрудничает «Сокол».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/

Читайте также

Уэльс — Швейцария: ВАР отменили победный гол швейцарцев
Евро-2020: расписание и результаты матчей 12 июня, Бельгия — Россия
Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
Бельгия — Россия: прогноз Хомухи на первый матч Евро-2020 для команды Черчесова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд