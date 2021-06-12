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ЦСКА продлил контракт с защитником Ибрагимовым

17:58
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ЦСКА подписал новый контракт с защитником Марселем Ибрагимовым на два года, сообщает сайт клуба.

23-летний игрок выступает в системе армейского клуба с сезона-2017/18. В составе «Звезды» он провел 180 матчей в ВХЛ, набрав 47 (3+44) очков при показателе полезности «+13». По итогам сезона-2019/20 он вместе с командой завоевал Кубок Шелкового пути и золотые медали чемпионата ВХЛ.

Кроме того, Марсель сыграл в 29 матчах КХЛ за главную команду ЦСКА, отметившись тремя результативными передачами. В прошлом сезоне он дебютировал в плей-офф Кубка Гагарина, а также впервые получил вызов в сборную России.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/marsel_ibragimov_podpisal_novyy_kontrakt_s_klubom/

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