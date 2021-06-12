Стась рассказал о причинах перехода из «Авангарда» в «Трактор»

Нападающий Андрей Стась прокомментировал свой переход из «Авангарда» в «Трактор».

«Такова хоккейная жизнь. Сложно отыграть всю профессиональную карьеру в одном клубе. Переход в «Трактор» — новый вызов для меня. Очень хочется повторить с Челябинском тот успех, который был в «Авангарде». Все знают, что «Трактор» ставит амбициозные задачи. У самого клуба большие традиции, классная школа. Надеюсь, у нас все получится.

Так сложились обстоятельства. «Трактор» предложил хорошие условия — лучше, чем-то, что предлагал «Авангард». Но мы расстались с омским клубом в хороших дружеских отношениях — пожали друг другу руки и сказали «спасибо» за эти годы. Никаких обид на «Авангард» у меня нет. Надеюсь, со стороны клуба ко мне тоже. Кто знает: быть может, еще поработаем вместе", — цитирует Стася официальный сайт ФХБ.

32-летний белорус подписал соглашение с клубом из Челябинска по схеме «2+1».

С 2018 по 2021 год Стась выступал за «Авангард», в сезоне-2020/21 он выиграл Кубок Гагарина в составе омичей.