ЦСКА обменял Науменкова на Сошникова

ЦСКА обменял защитника Михаила Науменкова на нападающего «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова, сообщает сайт москвичей.

27-летний нападающий провел в КХЛ 169 игр, в которых набрал 102 очка (47+55). В минувшем сезоне Сошников стал лучшим снайпером уфимцев, забросив 27 шайб в 58 матчах. В текущем чемпионате на счету Никиты 17 очков (4+13) в 21 игре. Помимо «Салавата Юлаева» нападающий выступал за «Торонто» и «Сент-Луис» в НХЛ.

Михаил Науменков является воспитанником ЦСКА. Вместе с командой «Красной Армия» он выиграл Кубок Харламова, а в сезоне-2018/2019 помог армейцам завоевать Кубок Гагарина. Всего в КХЛ двадцатисемилетний защитник провел 400 матчей за ЦСКА и «Адмирал», в которых набрал 65 очков (15+50).