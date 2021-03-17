«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» и повел в серии

«Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Казанцы на своем льду взяли верх со счетом 4:1.

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола не доиграл до конца первый матч серии. Финский вратарь был заменен на 30-й минуте во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы.

За 10 минут второго отрезка игры Метсола пропустил три шайбы.

«Ак Барс» выиграл первый матч и повел в серии: 1-0.

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«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Кормье — 2 (бол., Яруллин, Песонен), 10:26 — 1:0. Глухов — 1 (Яруллин, Лукоянов), 23:09 — 2:0. Картаев — 3 (Солодухин, Лисовец), 23:35 — 2:1. Воронков — 1 (мен., Педан), 26:05 — 3:1. Доус — 2 (Да Коста, Педан), 29:11 — 4:1.

Вратари: Билялов — Метсола (Тарасов, 29:11).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (5+10+6) — 30 (8+13+9).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 1-0.