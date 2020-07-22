ЦСКА кардинально изменил планы подготовки к сезону

Как стало известно «СЭ», московские армейцы из-за случаев обнаружения коронавируса в команде приняли решение изменить планы подготовки к сезону. Вместо сбора в Нижнем Новгороде с 25 июля по 7 августа команда будет тренироваться в Москве. Отменены товарищеские матчи с «Торпедо» 3 августа и с московским «Динамо» 8 августа.

Ранее ЦСКА сообщил о положительных тестах на коронавирус у 7 игроков основной команды.