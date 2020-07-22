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ЦСКА кардинально изменил планы подготовки к сезону

14:55
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ЦСКА. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», московские армейцы из-за случаев обнаружения коронавируса в команде приняли решение изменить планы подготовки к сезону. Вместо сбора в Нижнем Новгороде с 25 июля по 7 августа команда будет тренироваться в Москве. Отменены товарищеские матчи с «Торпедо» 3 августа и с московским «Динамо» 8 августа.

Ранее ЦСКА сообщил о положительных тестах на коронавирус у 7 игроков основной команды.

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