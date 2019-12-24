ЦСКА дома обыграл «Металлург», Григоренко сделал дубль

ЦСКА выиграл у «Металлурга» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Михаил Григоренко. Еще один гол в активе Максима Шалунова. У гостей забивали Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил.

ЦСКА набрал 59 очков и лидирует в Западной конференции. У «Магнитки» 43 очка и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Мозякин — 9 (Антипин, Яковлев), 9:56 — 0:1. Григоренко — 12 (Капризов), 31:50 — 1:1. Нестрашил — 4 (Мозякин), 32:24 — 1:2. Шалунов — 9 (Окулов), 39:55 — 2:2. Григоренко — 13 (бол., Нестеров), 48:46 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Демченко (Кошечкин, 56:38, Демченко, 57:01, 58:31).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (4+13+7) — 21 (11+2+8).

Судьи: Акузовский, Гофман.

24 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».