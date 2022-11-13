8:5! ЦСКА победил минское «Динамо» и прервал серию из трех поражений подряд

ЦСКА победил минское «Динамо» со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе москвичей дубль сделал Павел Карнаухов. Также голы забивали Сергей Плотников, Андрей Сергеев, Максим Мамин, Константин Окулов, Максим Соркин и Михаил Григоренко.

За минчан забивали Райан Спунер (дважды), Ник Меркли и Дмитрий Соколов.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 41 очко. Команда занимает второе место в Западной конференции, где лидирует СКА (52 очка).

У минского «Динамо» прервалась серию из четырех поражений подряд. Команда занимает четвертое место на Востоке (32 очка).

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ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 8:5 (0:1, 6:1, 2:3)

Голы: Спунер — 10 (бол., Сапего, Меркли), 18:05 — 0:1. Плотников — 9 (бол., Слепышев, Карнаухов), 21:52 — 1:1. Меркли — 8 (Душак, Соколов), 22:46 — 1:2. Сергеев — 3 (бол.), 25:50 — 2:2. Мамин — 4 (бол., Юртайкин), 27:37 — 3:2. Карнаухов — 4 (Плотников), 29:29 — 4:2. Окулов — 6 (Григоренко), 30:05 — 5:2. Соркин — 3 (Дуда, Юртайкин), 38:05 — 6:2. Соколов — 6, 43:04 — 6:3. Спунер — 11 (Мороз), 50:07 — 6:4. Карнаухов — 5 (Плотников, Дыбленко), 51:56 — 7:4. Григоренко — 9 (Окулов), 56:53 — 8:4. Мороз — 2 (Гилмор), 59:45 — 8:5.

Вратари: Рейдеборн — Шостак (Колосов, 29:29).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 36 (13+16+7) — 21 (5+7+9).

Судьи: Беляев, Морозов.

13 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».