ЦСКА обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24
ЦСКА на домашнем льду победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Ворота армейцев защищал Александр Шарыченков. Голкипер Иван Федотов этот матч провел в запасе.
За ЦСКА голы забили Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов. У клуба из Владивостока единственную шайбу забросил Леонид Метальников.
ЦСКА 5 сентября примет «Металлург», а «Адмирал» 6 сентября сыграет с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Карнаухов — 1 (Провольнев, Абрамов), 5:11 — 1:0. Григоренко — 1 (Мамин, Дитц), 19:56 — 2:0. Провольнев — 1 (Карнаухов, Светлаков), 21:56 — 3:0. Метальников — 1 (Шэн), 41:37 — 3:1. Полтапов — 1 (Мингачев, Янченко), 51:18 — 4:1.
Вратари: Шарыченков — Серебряков.
Штраф: 8 — 0.
Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+12+9).
Судьи: Светилов, Соин.
3 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4599 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|3.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|4 : 1
|3.09
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|2 : 5