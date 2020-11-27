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Чивилев — о поражении «Металлургу»: «Играли ровно полтора периода, потом пошли ненужные удаления»

22:53
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Форвард «Нефтехимика» Андрей Чивилев подвел итоги матча регулрного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:6).

«Играли ровно полтора периода. Потом пошли ненужные удаления, соперник просто этим воспользовался. Игра длится 60 минут, а мы сыграли только 30 минут. Стараемся и делаем, все, что от нас зависит, чтобы попасть в восьмерку», — приводит слова Чивилева официальный сайт КХЛ.

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