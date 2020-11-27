Форвард «Нефтехимика» Андрей Чивилев подвел итоги матча регулрного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:6).

«Играли ровно полтора периода. Потом пошли ненужные удаления, соперник просто этим воспользовался. Игра длится 60 минут, а мы сыграли только 30 минут. Стараемся и делаем, все, что от нас зависит, чтобы попасть в восьмерку», — приводит слова Чивилева официальный сайт КХЛ.