Чезганов предположил, когда сборная Белоруссии будет играть на высоком уровне

Нападающий «Спартака» и сборной Белоруссии Егор Чезганов заявил, что новое поколение хоккеистов национальной команды через два года будет показывать высокий уровень игры.

«Много тренеров, строится достаточно количество ледовых дворцов. Идет такое большое поколение, оно будет только расти. Например, наша жлобинская школа имеет несколько воспитанников, которые играют в КХЛ, от этого такие плоды. Думаю, через года два сборная Белоруссии будет на высоком уровне», — приводит слова Чезганова ТАСС.

В составе сборной Белоруссии Чезганов выиграл Кубок Первого канала (2022). 21-летний форвард с 2022 года выступает в системе «Спартака», в нынешнем сезоне КХЛ он провел шесть матчей.