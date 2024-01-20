Ковальчук ответил на вопрос, какой период в своей жизни спортсмен считает самым ярким и запоминающимся

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос, какой период в своей жизни спортсмен считает самым ярким и запоминающимся.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием. Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное — мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». Он сыграл за команду 9 матчей и набрал 4 (3+1) очка.