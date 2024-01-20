«Динамо» и «Динамо Минск» в субботу, 20 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 13:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 72 очка и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо-Минск» 51 балл, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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