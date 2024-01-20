«Динамо» — «Динамо Минск»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Матч КХЛ «Динамо» — «Динамо Минск» начнется 20 января в 13.00 мск
«Динамо» и «Динамо Минск» в субботу, 20 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 13:00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Динамо» набрало 72 очка и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо-Минск» 51 балл, команда находится на 8-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
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22.01
23.01
24.01
25.01
|20.01
|13:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|20.01
|15:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|20.01
|16:00
|
Лада – Витязь
|- : -
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