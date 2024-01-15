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Сегодня, 02:38

Чезганов — о матче за «Спартак»: «Приехал голодный, старался показывать свою лучшую игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Егор Чезганов поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).

«Приехал голодный, старался показывать свою лучшую игру. Долго ждал вызова, старался попасть сюда. Появился шанс, поэтому делал все возможное, чтобы помочь команде. Конечно, хотелось бы другого результата. Ничего уже не изменить, двигаемся дальше, нам нужно обязательно переломить эту чёрную серию», — приводит слова Чезганова Metaratings.by.

В текущем сезоне 21-летний белорус провел 4 матча в КХЛ и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2».

Источник: https://metaratings.ru/news/chezganov-priznalsya-chto-dolgo-zhdal-vyzova-v-spartak-323931/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 52 34 18 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 50 31 19 65
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 52 28 24 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 49 16 33 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 49 26 23 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
9 Витязь 50 16 34 38
10 Куньлунь РС 52 16 36 38
11 Сочи 51 14 37 34
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