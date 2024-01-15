Козлов — о победе над «Куньлунем»: «Поведя 3:0, начали совершать невынужденные удаления»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3).
«Хочу поздравить наших болельщиков с победой! Не знал, что у нас их так много в Москве. Ребята приехали за нас поболеть. Что касается матча, то мы играли отрезками. Поведя в счете 3:0, начали совершать невынужденные удаления, из-за чего у нас стали возникать трудности: «Куньлунь» вернулся в игру. Хотелось бы, чтобы играли более ровно, более четко с нашей стороны проходила игра. Мы не можем играть волнами, мы должны играть стабильно.
Как себя чувствует Самонов? Пока не знаем, когда его ждать. Александр чувствует себя лучше и выглядит уже хорошо. Когда ждать Кузьмина? В прошлом матче с «Куньлунем» Глеб получил повреждение, которое находится в больном месте. Поэтому я не думаю, что он сыграет в Астане. Сыграет ли Ливо в следующих матчах в этой поездке? Надеемся, что сыграет. Опять же, хотим, чтобы он вышел играть, будучи более-менее здоров, когда он сможет помогать команде. Определенной даты я вам сказать не могу", — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» (65 очков) после 50 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (38) идет девятым на «Западе» после 52 игр. Пекинский клуб потерпел десятое поражение в 11 последних матчах.
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