Нападающий «Металлурга» Михайлис: «Лучшее восстановление — провести время дома с семьей»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос, есть ли у него хобби, которое помогает восстановиться после сложных матчей.

«Да нет, в принципе, дома с семьей провожу время. Это лучшее восстановление», — приводит Metaratings.ru слова Михайлиса.

Также он рассказал, следит ли за каким-либо другим видом спорта.

«В основном не смотрю и такого нет, что за кем-то наблюдаю. Просто если что-то интересно в определенный момент, то смотрю», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 28-летний Михайлис провел 51 матч за «Металлург», отметился 14 голами и 16 результативными передачами.