КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чешский защитник Клок хотел бы вернуться в КХЛ

11:20
Теги:

Защитник «Лукко» Лукаш Клок заинтересован в возвращении в КХЛ. Ранее он выступал в лиге в составе «Слована».

Нынешний контракт 24-летнего чеха с финским клубом подошел к концу. Он ведет переговоры с «Лукко», но также рассматривает другие варианты продолжения карьеры, сообщает Hokej.cz.

— Лукаш хочет попробовать себя в другой лиге. Приоритет для нас — КХЛ, — отметил агент игрока Владимир Вуйтек-младший.

В прошедшем сезоне Клок провел за «Лукко» 51 матч и набрал 23 (5+18) очка.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир