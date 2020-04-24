Чешский защитник Клок хотел бы вернуться в КХЛ

Защитник «Лукко» Лукаш Клок заинтересован в возвращении в КХЛ. Ранее он выступал в лиге в составе «Слована».

Нынешний контракт 24-летнего чеха с финским клубом подошел к концу. Он ведет переговоры с «Лукко», но также рассматривает другие варианты продолжения карьеры, сообщает Hokej.cz.

— Лукаш хочет попробовать себя в другой лиге. Приоритет для нас — КХЛ, — отметил агент игрока Владимир Вуйтек-младший.

В прошедшем сезоне Клок провел за «Лукко» 51 матч и набрал 23 (5+18) очка.