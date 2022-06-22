Чешский нападающий Червены станет новичком «Адмирала»

Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Рудольф Червены перейдет в «Адмирал».

В прошлом сезоне 32-летний форвард выступал в КХЛ за рижское «Динамо», набрав 12 (7+5) очков в 32 матчах. Также он выступал в сезоне-2018/19 за «Слован».

За сборную Чехии Червены дебютировал в 2016-м на этапе Еврохоккейтура.