Чернышенко: «КХЛ продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения и санкции»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия сезона КХЛ высказал мнение, что лига показывает потрясающие результаты и продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения и санкции.

«КХЛ благодарна за поддержку правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает все более впечатляющие результаты, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — И я все думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают все более впечатляющие цифры. Но это говорит о том, что у вас есть правильная стратегия, которой вы следуете. И нас как раз объединяет то, что мы планомерно двигаемся к целям, несмотря на все препятствия, и демонстрируем свою эффективность, приверженность своим ценностям, реализации своих планов. И от этого получается прекрасный результат».

Чернышенко отметил, что результатом реализации этой стратегии является прекрасная выстроенная система хоккея, которая работает, как слаженный механизм.

«И это благодаря тому, что в руководстве лиги стоит Геннадий Николаевич Тимченко (председатель совета директора КХЛ), который помогает эту стратегию реализовывать. Но очень многое зависит от всех вас: от родителей, тренеров, врачей, владельцев и руководителей клубов», — подчеркнул вице-премьер.

Победителем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 стал ЦСКА, который в финальной серии отыгрался с 1-3 и обыграл магнитогорский «Металлург» (4-3).