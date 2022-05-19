Чернышенко: «КХЛ продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения и санкции»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия сезона КХЛ высказал мнение, что лига показывает потрясающие результаты и продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения и санкции.
«КХЛ благодарна за поддержку правительству РФ. Несмотря на антиковидные ограничения, санкции, сезон за сезоном КХЛ развивается и показывает все более впечатляющие результаты, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — И я все думаю, как наши организаторы, делающие такие впечатляющие церемонии, показывают все более впечатляющие цифры. Но это говорит о том, что у вас есть правильная стратегия, которой вы следуете. И нас как раз объединяет то, что мы планомерно двигаемся к целям, несмотря на все препятствия, и демонстрируем свою эффективность, приверженность своим ценностям, реализации своих планов. И от этого получается прекрасный результат».
Чернышенко отметил, что результатом реализации этой стратегии является прекрасная выстроенная система хоккея, которая работает, как слаженный механизм.
«И это благодаря тому, что в руководстве лиги стоит Геннадий Николаевич Тимченко (председатель совета директора КХЛ), который помогает эту стратегию реализовывать. Но очень многое зависит от всех вас: от родителей, тренеров, врачей, владельцев и руководителей клубов», — подчеркнул вице-премьер.
Победителем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 стал ЦСКА, который в финальной серии отыгрался с 1-3 и обыграл магнитогорский «Металлург» (4-3).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4