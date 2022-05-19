Вадим Шипачев во второй раз подряд получил награду самому ценному игроку сезона в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев признан самым ценным хоккеистом сезона-2021/22 в КХЛ.

В минувшем сезоне форвард набрал 67 (24+23) очков в 48 играх регулярного чемпионата, в плей-офф у игрока 10 (3+7) очков в 11 играх.

35-летний Шипачев получает награду во второй раз подряд.

В сезоне-2021/22 московское «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции с 64 очками в 48 матчах. В Кубке Гагарина команда вылетела во втором раунде, уступив ЦСКА (счет в серии — 0-4).