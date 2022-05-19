Сергей Федоров стал лучшим тренером КХЛ в сезоне-2021/22

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров получил награду лучшему тренеру сезона-2021/22 в КХЛ.

Вместе с армейцами Федоров выиграл Кубок Гагарина.

Отметим, что Федоров возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Сезон-2021/22 стал для 52-летнего специалиста первым в тренерской карьере.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Металлург» со счетом 4-3 в серии.