Черкас назвал Серебрякова и Рендулича хорошим приобретением для СКА
Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал игру новичков армейского клуба — вратаря Никиты Серебрякова, пришедшего из «Адмирала», и форварда Борны Рендулича, ранее выступавшего в «Сочи».
«СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря Серебрякова и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи». Я согласен с теми, кто считает, что если бы не Серебряков в воротах, армейцы могли не обыграть минское «Динамо» в последнем матче. Когда в воротах надежный вратарь — это больше, чем половина команды. Без такого невозможно успешно выступить в плей-офф. Это мы видели на примере СКА в прошлом сезоне. По игре команда тогда заслуживала большего. Сейчас у СКА тоже хороший состав, много мастеровитых игроков. Есть, конечно, нюансы, мешающие добывать результат. С ними пусть разбирается тренерский штаб. Но потенциал у команды — огромный», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
СКА объявил о переходе Серебрякова 4 октября. В сезоне-2022/23 Серебрякова признали лучшим вратарем КХЛ.
Рендулич был обменян на Марата Хуснутдинова из «Сочи» 10 октября.
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